Palermo, 900 bare in deposito, la vergogna del cimitero: “Otto mila euro per seppellire mio padre”



Numeri record nel cimitero dei Rotoli a Palermo, con bare che da oltre un anno attendono di essere seppellite. Forno crematorio non funzionante e pochi loculi a disposizione le cause dell’emergenza. Una cittadina denuncia: “Chiesti 8 mila euro per seppellire subito mio padre”

Continua a leggere



Numeri record nel cimitero dei Rotoli a Palermo, con bare che da oltre un anno attendono di essere seppellite. Forno crematorio non funzionante e pochi loculi a disposizione le cause dell’emergenza. Una cittadina denuncia: “Chiesti 8 mila euro per seppellire subito mio padre”

Continua a leggere

Continua a leggere