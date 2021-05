Palermo, addio a Chiara Ziami morta in un incidente d’auto: era andata a scegliere l’abito da sposa



Amici e parenti di Chiara Ziami si sono riuniti per porgere l’ultimo saluto alla 23enne morta in un terribile incidente d’auto avvenuto a Palermo nella giornata di lunedì scorso. La ragazza, che si trovava in auto con l’amica, era andata a scegliere il vestito da sposa per l’imminente matrimonio con il fidanzato Denny.

Continua a leggere



Amici e parenti di Chiara Ziami si sono riuniti per porgere l’ultimo saluto alla 23enne morta in un terribile incidente d’auto avvenuto a Palermo nella giornata di lunedì scorso. La ragazza, che si trovava in auto con l’amica, era andata a scegliere il vestito da sposa per l’imminente matrimonio con il fidanzato Denny.

Continua a leggere

Continua a leggere