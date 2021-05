Palermo, organizzano falso matrimonio per battezzare la figlia: la madre si è vestita da sposa



Hanno simulato il banchetto per un matrimonio per festeggiare insieme a cinquanta amici il battesimo della figlia. È accaduto a Palermo, in zona Molara, dove i carabinieri hanno interrotto un pranzo in un locale e multato tre persone per violazione delle norme anti-Covid in piena zona arancione.

