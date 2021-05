Palermo, picchiati perché si tenevano per mano: tra gli aggressori della coppia gay anche due ragazze



Una coppia gay è stata aggredita da un gruppo di ragazzini in piena Palermo. I due fidanzati torinesi sono stati prima insultati e poi picchiati perché si tenevano per mano. Tra i giovani aggressori anche due ragazze secondo quanto dichiarato dalle vittime. Uno dei due fidanzati è rimasto ferito ed è stato portato in pronto soccorso. Le sue condizioni di salute però non sono gravi.

