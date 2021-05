Palermo, violentata da bambina a 19 anni denuncia lo zio con foto e video degli abusi



Un uomo di Palermo è stato rinviato a giudizio per aver ripetutamente violentato la nipote dagli 8 ai 14 anni: l’uomo, fratello della madre della ragazza, è stato denunciato dalla vittima all’età di 19 anni, dopo aver saputo che sarebbe stato scarcerato per una vecchia condanna per estorsione.

