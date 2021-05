Palù (Aifa): “Cambiare la data della seconda dose di vaccino? Solo per eventi straordinari”



Secondo Giorgio Palù, presidente di Aifa, “è possibile, per un evento straordinario, chiedere al proprio medico di spostare la data ma sempre cercando di rispettare le tempistiche previste. La campagna vaccinale non ci coinvolge solo come singoli individui, ma soprattutto come comunità e sistema sociale”.

