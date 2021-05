Palù (Aifa) spiega perché il richiamo del vaccino Pfizer va fatto dopo 42 giorni



Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco e componente del Cts, ha spiegato perché la seconda dose dei vaccini a Rna messaggero – Pfizer-BioNTech e Moderna – andrà distanziata di 42 giorni dalla prima, non più di 21 giorni: “Si è calcolato che così facendo si hanno a disposizione dosi sufficienti per proteggere velocemente circa 3 milioni di over 60, attualmente meno coperti dal vaccino ed esposti a significativo rischio di mortalità da Covid 19”.

