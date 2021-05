Papa Francesco: “Triste per donne scoraggiate sul lavoro a fare figli o che nascondono la pancia”



“Un’Italia senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire”, così Mario Draghi nel suo intervento agli Stati generali della natalità. All’evento presente anche Papa Francesco: “Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte”.

Continua a leggere



“Un’Italia senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire”, così Mario Draghi nel suo intervento agli Stati generali della natalità. All’evento presente anche Papa Francesco: “Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ripartono, tutto riparte”.

Continua a leggere

Continua a leggere