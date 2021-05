Parma, 18enne ucciso con 24 coltellate: confessa l’ex della fidanzata



Ha confessato di aver ucciso il 18enne Daniele Tanzi la scorsa notte a Parma, per questo un ragazzo di 20 anni è stato fermato dagli agenti della Questura con l’accusa di omicidio. Si tratta dell’ex della fidanzata della vittima, rimasta a sua volta ferita durante l’aggressione avvenuta in un ex mulino alle porte della città.

