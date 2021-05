Parma, schiacciato da un sacco di mangime: muore operaio di 37 anni



Un operaio di 37 anni di una ditta di mangimi di Sorbolo, in provincia di Parma, è morto ieri sera dopo essere rimasto schiacciato da un sacco del peso di svariati quintali: per l’uomo non c’è stato niente da fare. Secondo l’Inail nei primi tre mesi del 2021 si sono verificati circa due morti al giorno sul lavoro.

