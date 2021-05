Paura a Lecce, camion in retromarcia schiaccia una donna nel bagagliaio della sua auto



Dramma sfiorato a Lequile, nella provincia di Lecce. Un camion in retromarcia ha travolto una donna spingendola nel bagagliaio della sua auto. La donna aveva appena parcheggiato davanti a un supermercato e stava per recuperare dal portabagagli la carrozzina per la sua bimba che si trovava in auto al momento dell’impatto. Fortunatamente si è salvata.

Continua a leggere



Dramma sfiorato a Lequile, nella provincia di Lecce. Un camion in retromarcia ha travolto una donna spingendola nel bagagliaio della sua auto. La donna aveva appena parcheggiato davanti a un supermercato e stava per recuperare dal portabagagli la carrozzina per la sua bimba che si trovava in auto al momento dell’impatto. Fortunatamente si è salvata.

Continua a leggere

Continua a leggere