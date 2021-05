Pedofilia, Paolini si difende dopo la condanna definitiva: “Ho amato quel giovane per davvero”



Nelle prossime ore il disturbatore tv andrà in carcere. I reati sono induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minore. “Respingo le accuse, Ma se ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in carcere, non voglio misure alternative” ha detto Paolini.

Continua a leggere



Nelle prossime ore il disturbatore tv andrà in carcere. I reati sono induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minore. “Respingo le accuse, Ma se ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in carcere, non voglio misure alternative” ha detto Paolini.

Continua a leggere

Continua a leggere