Per Fauci presto anche l’Italia inizierà le vaccinazioni dai 12 anni in su



L’immunologo e consulente della Casa Bianca Anthony Fauci, in un’intervista a ‘Che tempo che fa’, dice che a breve anche l’Italia farà partire le vaccinazioni per gli adolescenti dai 12 anni in su: “Credo che il via libera alle vaccinazioni da questa età verrà dato molto presto anche in Italia e altrove”.

