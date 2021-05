Per i ricchi il Covid è già un ricordo: nessun distanziamento o mascherine a festa del super yacht



Lo scorso 28 maggio, il gruppo Ferretti ha svelato il suo nuovo modello di yacht. Per la festa di lancio, sono stati invitati a Venezia decine di ospiti internazionali, tra cui Matteo Renzi. L’evento si è tenuto tra all’hotel Cipriani, tra musica, cibo e teatro. E per l’occasione, tutte le regole anti-Covid ancora in vigore sembrano essere saltate.

