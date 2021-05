“Per le nozze abbiamo chiesto donazioni per la fecondazione assistita”: la storia di Milena e Claudia



Milena e Claudia si sono sposate dopo il lockdown con la fretta che contraddistingue chi non vede l’ora di dare il via a una nuova vita insieme. A Fanpage.it raccontano il loro amore e la loro storia tra difficoltà e quotidianità. “Ci amiamo da tre anni e adesso raccogliamo fondi per avere un figlio”.

