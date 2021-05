Per Locatelli (Cts) dalle riaperture col ‘rischio ragionato’ non sono arrivati segnali di allerta



“L’analisi dei dati indica che le aperture decise secondo il criterio del ‘rischio ragionato’ non si sono associate a una ripresa della curva epidemica” ha detto il il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, in un’intervista al Corriere della Sera. Ma per togliere le mascherine all’aperto come negli Stati Uniti “è troppo presto”.

