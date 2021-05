Per Sileri, il peggio è “alle spalle, ma i contagi Covid potrebbero aumentare in giovani”



Nella puntata di ‘Domenica’ In di oggi, domenica 16 maggio 2021, è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale ha esordito dicendo: “Stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Adesso i contagi potrebbero aumentare fra i più giovani, in particolare tra quelli sotto i sedici anni, per cui al momento non è prevista la vaccinazione”.

