Perché la terza dose del vaccino covid sarà molto probabile



Sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini anti covid. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, secondo il quale anche se “La situazione è in costante miglioramento” non bisogna abbassare la guardia contro il coronavirus, in particolare “Dobbiamo monitorare le varianti”

