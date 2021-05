Pfizer non è “per niente favorevole” alla sospensione dei brevetti sui vaccini Covid



Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, ha dichiarato di non essere “per niente favorevole” all’ipotesi di sospendere i brevetti dei vaccini per la durata della pandemia. Secondo BioNTech, azienda che assieme a Pfizer produce il farmaco, i brevetti “non sono il fattore limitante” per la produzione. Anche Farmindustria ha espresso “preoccupazione”.

