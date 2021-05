Picchiato in strada e rinchiuso nel centro per migranti: per il suicidio di Moussa due esposti



Gli esposti presentati alla magistratura per fare piena luce sulla morte del 23enne Moussa Baide chiedono di verificare le ipotesi di reato di omicidio colposo, la morte come conseguenza di altro reato, l’abuso di autorità contro arrestati e il sequestro di persona. Per familiari e associazioni, nel Cpr di Torino non sarebbe stato seguito adeguatamente.

