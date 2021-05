Piera Maggio: “Sono scioccata: non sapevo si stesse cercando il cadavere di Denise”



Nessuno ha avvertito Piera Maggio degli accertamenti in corso presso l’appartamento in cui viveva Anna Corona, la ex moglie di Piero Pulizzi, il papà di Denise scomparsa l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La mamma della piccola intervenuta in tv visibilmente scossa ha spiegato: “Non immaginavo che si parlasse di un “cadavere” di Denise”: mi aspettavo un po’ di delicatezza nei miei confronti”.

