Pierangelo fa coming out con la nonna sui social contro l’omotransfobia. “Ci hanno augurato la morte”



Per la giornata contro l’omotransfobia, Pierangelo ha deciso di fare coming out davanti alla nonna di 95 anni. La donna, non sapendo di essere ripresa dal cellulare del nipote, ha reagito con estrema naturalezza. “Ti amo così come sei, la nonna stravede per te” dice nel filmato postato su Instagram.

