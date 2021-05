Porta un nonno, vinci un vaccino contro il Covid: l’iniziativa della Regione Sicilia



Un Open Day di tre giorni in Sicilia per allargare il più possibile la vaccinazione con AstraZeneca (e Johnson&Johnson) col progetto “Proteggi te e i tuoi nonni”: gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela, potranno vaccinarsi anche senza prenotazione.

