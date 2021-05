Potenza del vaccino anti-Covid: in un mese ricoveri dimezzati e terapie intensive quasi vuote



Ricoveri covid dimezzati in Italia tanto che oggi molte regioni non fanno segnare nuovi ingressi in reparti critici e nessuna regione ha percentuali di occupazione dei letti oltre la soglia limite indicata dal ministero della Salute. Alla base di questi confortanti numeri soprattutto la campagna vaccinale anti covid. Lo svuotamento dei posti letto in ospedale è andato di pari passo con l’accelerazione sui vaccini.

