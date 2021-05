Prato, Luana morta in fabbrica a 22 anni: mamma a 17 anni, lavorava per mantenere il figlio



Luana D’Orazio era diventata mamma a 17 anni e da allora aveva fatto di tutto per mantenere con le sue forze il piccolo Domenico. Dopo una serie di lavori saltuari aveva accettato l’impiego da operaia nella piccola ditta tessile. La 22enne aveva una grande passione per il mondo del cinema e dello spettacolo: nel 2018 aveva partecipato come comparsa in un film di Leonardo Pieraccioni.

