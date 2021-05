Prato, morta in fabbrica a 22 anni: due indagati per il decesso di Luana



Ci sono due indagati per la morte di Luana D’Orazio, la ragazza morta a soli 22 anni mentre era al lavoro in una ditta di Montemurlo, rimasta incastrata in un macchinario tessile. La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sul suo decesso questa sera ha iscritto due persone nel registro degli indagati.

Continua a leggere



Ci sono due indagati per la morte di Luana D’Orazio, la ragazza morta a soli 22 anni mentre era al lavoro in una ditta di Montemurlo, rimasta incastrata in un macchinario tessile. La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sul suo decesso questa sera ha iscritto due persone nel registro degli indagati.

Continua a leggere

Continua a leggere