Precipita dal viadotto dell’autostrada e fa un volo di 30 metri: morto imprenditore di 55 anni



Mario Tracinà, un imprenditore edile di 55 anni di origini catanesi ma da una ventina d’anni residente a Jesi, nelle Marche, è morto venerdì pomeriggio mentre era al lavoro in un cantiere per il consolidamento di un viadotto dell’autostrada A14 a Campomarino, in provincia di Termoli. L’uomo ha fatto un volo di 30 metri.

Continua a leggere



Mario Tracinà, un imprenditore edile di 55 anni di origini catanesi ma da una ventina d’anni residente a Jesi, nelle Marche, è morto venerdì pomeriggio mentre era al lavoro in un cantiere per il consolidamento di un viadotto dell’autostrada A14 a Campomarino, in provincia di Termoli. L’uomo ha fatto un volo di 30 metri.

Continua a leggere

Continua a leggere