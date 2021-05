Pregliasco: “Anche chi è vaccinato deve usare la mascherina, non è tutto finito”



Il virologo Fabrizio Pregliasco a “Un giorno da pecora” ha risposto a una domanda sulle mascherine necessarie per proteggersi dal Covid-19: “L’uso della mascherina in Italia deve rimanere anche per vaccinati. Al momento ci saranno 5/600mila persone contagiate, c’è quindi ancora il rischio di inciampare in persone contagiose”, ha spiegato.

Continua a leggere



Il virologo Fabrizio Pregliasco a “Un giorno da pecora” ha risposto a una domanda sulle mascherine necessarie per proteggersi dal Covid-19: “L’uso della mascherina in Italia deve rimanere anche per vaccinati. Al momento ci saranno 5/600mila persone contagiate, c’è quindi ancora il rischio di inciampare in persone contagiose”, ha spiegato.

Continua a leggere

Continua a leggere