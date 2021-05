Pregliasco dice che potremo pensare ai concerti solo quando il 50% della popolazione sarà vaccinata



“All’arrivo di un cinquanta per cento di protezione è l’obiettivo ideale” per pensare ai concerti Covid-free. Le parole del professore Fabrizio Pregliasco. Il direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi ha parlato anche di obbligo vaccinale e della cura coi monoclonali in un’intervista iNews24.

