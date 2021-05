Prescrivevano oppiaceo ai morti per rivenderlo negli USA: 9 arresti, indagati anche 5 medici



Nove persone sono state arrestate in Sicilia con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, prescrizione abusiva di farmaci, truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, ricettazione e falsità commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni. Avrebbero organizzato un traffico internazionale di ossicodone (sostanza oppiacea contenuta in alcuni farmaci), acquistato illecitamente in Italia e spacciato negli USA.

