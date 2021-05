Presenza di listeria, richiamato salmone affumicato. L’allerta del Ministero della Salute



Ritirato dal commercio un lotto del Salmone Selvaggio Sockeye affumicato a causa di un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Per questo motivo nelle avvertenze si avvisano i consumatori a non mangiare il numero del lotto in questione se già acquistato.

