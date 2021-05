Preside vieta i tacchi fuori dalla scuola a Riccione: “Troppe cause per cadute”



Il divieto, con tanto di cartello in tutte le scuole dell’istituto comprensivo, non fa parte di un codice per gli studenti ma è una misura di sicurezza per evitare incidenti. “Non è la prima volta che un genitore che accompagna il bambino a scuola inciampa e cade, e poi cerca di intentare una causa alla scuola” ha spiegato il Preside.

Continua a leggere



Il divieto, con tanto di cartello in tutte le scuole dell’istituto comprensivo, non fa parte di un codice per gli studenti ma è una misura di sicurezza per evitare incidenti. “Non è la prima volta che un genitore che accompagna il bambino a scuola inciampa e cade, e poi cerca di intentare una causa alla scuola” ha spiegato il Preside.

Continua a leggere

Continua a leggere