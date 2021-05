Previsioni meteo 27 maggio: più sole fino a venerdì, ma non mancano i temporali



Le previsioni meteo di domani giovedì 27 maggio indicano che l’anticiclone si accinge a invadere il nostro Paese, con sole e caldo in aumento, ma non mancheranno i temporali. Sole e bel tempo in mattinata ovunque, poi nel pomeriggio giungeranno dei temporali sui rilievi orientali della Lombardia e del Triveneto.

Continua a leggere



Le previsioni meteo di domani giovedì 27 maggio indicano che l’anticiclone si accinge a invadere il nostro Paese, con sole e caldo in aumento, ma non mancheranno i temporali. Sole e bel tempo in mattinata ovunque, poi nel pomeriggio giungeranno dei temporali sui rilievi orientali della Lombardia e del Triveneto.

Continua a leggere

Continua a leggere