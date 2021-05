Previsioni meteo domenica 30 maggio: sole a nord, peggioramento al sud, previsti anche temporali



Instabilità in aumento al Centro-sud nella giornata di domenica 30 maggio. Prevarrà il sole al Nord, ma per l’estate vera e proprio si dovrà attendere ancora qualche giorno. Piogge più probabili, nel corso della giornata, tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e nord della Calabria. Temperature in lieve aumento e venti più freschi.

