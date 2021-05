Previsioni meteo giovedì 13 maggio, ritorna il maltempo: piogge e temporali al Nord



Nuova ondata di maltempo in tutta Italia prevista per la giornata di domani giovedì 13 maggio. Secondo gli esperti meteo ci sarà tempo instabile ovunque con addensamenti nuvolosi in particolare al Nord che porteranno pioggia e temporali. Temperature in aumento ovunque. Al Sud piogge lungo le coste tirreniche.

