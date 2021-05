Previsioni meteo lunedì 10 maggio, piogge intense in arrivo: temporali su Lombardia e Liguria



La settimana inizia all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia a causa dell’arrivo di una forte perturbazione che porterà piogge intense in particolare sulle regione di Nord-ovest. Occhi puntati su Lombardia e Liguria dove si abbatteranno temporali per quasi tutta la settimana. Temperature minime in calo un po’ ovunque.

