Previsioni meteo lunedì 17 maggio, arriva l’anticiclone africano: settimana con sole e bel tempo



Le previsioni meteo di lunedì 17 maggio, indicano per la prossima settimana l’arrivo dell’anticiclone africano che regalerà tempo più stabile e asciutto su gran parte del Paese. L’alta pressione però non riuscirà sempre a coprire l’intero Paese lasciando spazi per l’ingresso di correnti di aria più fresca al nord che daranno vita a brevi e locali fenomeni temporaleschi.

