Previsioni meteo martedì 11 maggio, temporali al Nord: temperature quasi estive al Sud



Il maltempo non sembra intenzionato a lasciare il Nord Italia. Anche per la giornata di domani martedì 11 maggio le previsioni meteo indicano infatti tempo instabile con piogge intense sulle regioni del Nordovest oltre che su alcune regioni del Centro. Nubi e rovesci possibili anche in Campania, mentre sul resto del Paese il tempo rimarrà per lo più sereno con temperature massime in aumento. Venti di scirocco sulle regioni meridionali.

