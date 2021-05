Previsioni meteo martedì 4 maggio: sole e temperature in rialzo. Cielo coperto in serata



La giornata di martedì 4 maggio porterà sole su tutta la penisola. Ancora banchi di nuvole passeggere in transito sull’Italia: possibili precipitazioni di lieve entità durante la serata sulla Sardegna e sulle zone interne del Lazio. Cielo coperto in nottata su Campania, Liguria e Puglia. Temperature in aumento.

Continua a leggere



La giornata di martedì 4 maggio porterà sole su tutta la penisola. Ancora banchi di nuvole passeggere in transito sull’Italia: possibili precipitazioni di lieve entità durante la serata sulla Sardegna e sulle zone interne del Lazio. Cielo coperto in nottata su Campania, Liguria e Puglia. Temperature in aumento.

Continua a leggere

Continua a leggere