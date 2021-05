Previsioni meteo mercoledì 12 maggio, tregua maltempo: temperature in calo al Nord



Ci sarà una piccola tregua dal maltempo in quasi tutta l’Italia a partire da stasera e per l’intera giornata di domani mercoledì 12 maggio, prima dell’arrivo nel weekend di nuovi temporali. Le temperature registreranno un calo ovunque sia al Nord che al Sud: i venti soffieranno forti in particolare in Sardegna.

