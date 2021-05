Previsioni meteo weekend 15-16 maggio, tempo instabile e piogge al Nord, temperature in calo al Sud



Weekend di pioggia quello in arrivo su gran parte dell’Italia: le previsioni meteo per sabato 15 maggio indicano infatti tempo instabile con una nuova perturbazione che a partire poi da domenica 16 maggio porterà piogge e temporali ovunque. Temperatura in calo al Sud. Rovesci ovunque a Nordest, tempo sereno al Centro.

