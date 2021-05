Prometteva di intervenire sul Dna umano: denunciata Marie, la “guaritrice creata in laboratorio”



La polizia ha denunciato per truffa, circonvenzione d’incapace e esercizio abusivo della professione medica, a Torino, una donna che in pochi mesi aveva creato una rete di circa 300 adepti. Marie, come la donna si faceva chiamare, si presentava come il risultato di un esperimento genetico, un’intelligenza artificiale creata in laboratorio.

