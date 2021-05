Quali regioni cambieranno colore da lunedì 3 maggio: Italia quasi tutta in zona gialla



Da lunedì 3 maggio entrano in vigore le nuove ordinanze che attestano il cambio di colore delle diverse regioni d’Italia. In zona rossa soltanto la Valle d’Aosta, mentre la Sardegna passa in zona arancione dopo 3 settimane di lockdown. Nonostante le zone gialle in tutto il Paese sono ancora molti i comuni che restano nella fascia di restrizioni più severe per la prevenzione del Covid-19.

