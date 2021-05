Quali sono le province con il maggior numero di contagi da Coronavirus



Le province di Napoli, Palermo e Roma sono quelle in cui nelle ultime 24 ore è stato registrato il maggior numero di casi positivi al Covid-19 stando a quanto emerso dal bollettino di oggi sul Coronavirus. I nuovi contagi di oggi sono stati 5.948 su 121.829 tamponi effettuati. Zero nuovi contagi in tre province.

