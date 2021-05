Quali sono le province italiane con il maggior numero di casi Covid nelle ultime 24 ore



È ancora la provincia di Napoli quella in cui è stato registrato il più alto incremento di casi Covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino di oggi del Ministero della Salute. Seguono quelle di Latina e Roma, ma attenzione anche alla risalita dei contagi a Palermo. Aumentano le province che raggiungono il traguardo dei zero positivi: l’elenco aggiornato regione per regione.

