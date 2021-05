Quali sono le regioni che stanno facendo meno vaccini anti Covid



Il dato emerge dal Report settimanale vaccini anti Covid del governo. Quattro Regioni sotto la media nazionale per la vaccinazione degli over 80. In testa tra le regioni che hanno somministrato la prima dose agli ultraottantenni c’è la Provincia di Trento (99%), seguita dal Veneto (98%) e dalla Toscana (97,32%).

