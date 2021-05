Quali sono le regioni che stanno vaccinando di più



Sono 21.161.899 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia finora, 6.379.737 persone hanno concluso il ciclo vaccinale. La scorsa settimana l’Italia ha superato quota 500.000 somministrazioni al giorno, obiettivo del commissario Figliuolo. A livello regionale, in questo momento è la Lombardia la prima per dosi utilizzate, l’89,3% di quelle ricevute.

Continua a leggere



Sono 21.161.899 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia finora, 6.379.737 persone hanno concluso il ciclo vaccinale. La scorsa settimana l’Italia ha superato quota 500.000 somministrazioni al giorno, obiettivo del commissario Figliuolo. A livello regionale, in questo momento è la Lombardia la prima per dosi utilizzate, l’89,3% di quelle ricevute.

Continua a leggere

Continua a leggere