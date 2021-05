Quali sono le venti aziende che producono il 55% di tutta la plastica del mondo



Multinazionali, aziende statali, società petrolifere e chimiche: nella classifica del Plastic Waste Markers Index sono venti le aziende che producono oltre la metà delle 130 milioni di tonnellate di plastica usa e getta utilizzate nel 2019. Si tratta del 55% del totale che viene prodotto perlopiù da materie prime e quindi vergini, non riciclate: sacchetti, bottiglie, maschere per il viso e dischetti struccanti che, al termine del loro breve ciclo di vita, finiscono per inquinare gli oceani o anche l’aria.

