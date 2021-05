Quando arriveranno i vaccini anti covid per bambini e ragazzi



In Canada le autorità sanitarie hanno dato l’ok al vaccino Pfizer BioNTech per i bambini dai 12 anni in su e anche la Fda statunitense si appresta a fare altrettanto. L’azienda ha annunciato che dopo il via libera americano intende fare analoga richiesta anche in Europa dove il via libera al vaccino negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni potrebbe arrivare entro giugno.

