Quando avremo maggiori libertà e un ulteriore allentamento delle misure Covid secondo l’Iss



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, “occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari per avere più libertà. Ma non certamente ultimo, fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure restrittive”.

Continua a leggere



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, “occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari per avere più libertà. Ma non certamente ultimo, fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure restrittive”.

Continua a leggere

Continua a leggere